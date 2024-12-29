خبير اقتصادي: مصر لها تاريخ كبير في صناعة الغزل والنسيج

أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أهمية تطوير مجمعات مصانع الغزل والنسيج لتعزيز جذب الاستثمارات وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح الدكتور أنيس خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز» أن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وخبرة طويلة في صناعة الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الواعدة.

وأشار إلى أن زيادة حجم الاستثمار في صناعة الغزل ومدخلات الإنتاج من شأنها أن تسهم في زيادة صادرات قطاع المنسوجات بشكل ملحوظ.

وأضاف: «هذا التطوير سيعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المنسوجات، فضلًا عن خفض تكلفة مدخلات الإنتاج في هذا المجال، والتي تُعادل حاليًا تقريبًا حجم الصادرات».