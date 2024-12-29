غدًا الاثنين.. تدشين حزب الجبهة الوطنية تحت شعار "مصر للجميع"

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، أنه بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة والمتعمقة، سيتم تدشين حزب الجبهة الوطنية، غدا الإثنين، حاملا شعار "مصر للجميع"، وذلك بهدف إثراء الحياة الحزبية والسياسية بمصر في وقت يتطلع فيه الوطن والشعب المصري لآفاق جديدة لتعزيز قيم المشاركة السياسية.

وأكد "الجزار"، أنه تم التوافق على أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية الذي يأخذ على عاتقه رسالة وطنية تحمل في طياتها الأمل ويستلهم أهدافه ورؤاه من أفكار الخبرات الرصينة وأحلام الأجيال الجديدة الطموحة ويرفع شعارا يعكس الالتزام بالوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الحزب الجديد يؤسس رؤيته على نهج متوازن يحتفظ فيه بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة بهدف تحقيق المصلحة الوطنية.

وقال: إن الحزب الجديد يسعى لإيجاد أرضية مشتركة تجمع كل التوجهات والتيارات الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، كما يسعى لأن يكون صوت كل مصري في مختلف محافظات الجمهورية، ويعبر عن تطلعاته وطموحاته.

وأوضح "الجزار"، أن حزب الجبهة الوطنية سيسعى لصياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية وتدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات القادمة.. لأن هدفه هو لم الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت، مؤكدا كذلك عزم الحزب الجديد على اقتحام أي مشاكل أو أزمات تواجه الوطن والمواطنين، والبحث عن حلول حقيقية تستند لواقعية الطرح والصدق في الوعود.

وأشار إلى أنه على مدار الأسابيع الماضية تم عقد سلسلة من اللقاءات مع رموز من مختلف أطياف الحياة السياسية بمصر تحت عنوان "نلتقي.. نتحاور.. نتشارك.. من أجل مصر"، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار والتوافق حول أولويات العمل الوطني والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصري.. حيث عقدت لقاءات مع رموز النخب السياسية والوطنية والعلمية والاقتصادية وكذلك رموز القبائل وكبار العائلات المصرية وأيضا مع الكوادر السياسية الشبابية الوطنية ورموز الفن والثقافة والإعلام.