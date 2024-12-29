وزير التموين: سوق اليوم الواحد نموذج لدعم المواطن المصري وتخفيف العبء الاقتصادي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن افتتاح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية يأتي كخطوة استراتيجية في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" سوق اليوم الواحد يعكس رؤية الوزارة في دعم المواطن المصري عبر توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الأخرى، مع ضمان جودة المنتجات. كما أن الوزارة نجحت في تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع والمنتجات الغذائية، ما يمنحنا المرونة الكاملة للاستمرار في تقديم هذه الخدمات بأسعار تنافسية.

وأضاف الجمالية ليست سوى محطة جديدة ضمن سلسلة من الأسواق التي أطلقتها الوزارة في مناطق مختلفة مثل مدينة نصر، وحلوان، والأميرية، حيث لاقت هذه المبادرات استحسانًا واسعًا من المواطنين وحققت نجاحًا كبيرًا.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الهدف من هذه الأسواق ليس فقط توفير السلع بأسعار مناسبة، بل أيضًا خلق بيئة اقتصادية تدعم صغار التجار وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على التزام الوزارة بالتوسع في مبادرة سوق اليوم الواحد لتصل إلى كل المناطق والمحافظات خلال الفترة المقبلة.

كما قال نعمل على تحسين جودة الخدمات التموينية وتطوير مكاتب التموين لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة، مع ضمان استدامة الدعم وتقديم حلول مبتكرة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.