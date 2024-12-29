التموين: مبادرات استراتيجية لتخفيف أعباء المعيشة

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين اليوم الأحد، سوق "اليوم الواحد" في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة. المبادرة تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التقليدية.

ويأتي ذلك في إطار التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وأشار الوزير خلال الافتتاح إلى أن الوزارة نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية واللحوم والدواجن، ما يعزز استمرارية طرح المنتجات بأسعار تنافسية.

وأضاف في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز" أن تجربة سوق اليوم الواحد حققت نجاحًا لافتًا في مناطق مثل مدينة نصر، وحلوان، والأميرية، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الباحثين عن سلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة سوق اليوم الواحد، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، أثبتت فاعليتها في دعم الأسر المصرية، حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب مشاركة شركات القطاع الخاص.

كما شهد السوق في الجمالية إقبالًا واسعًا من المواطنين، الذين أشادوا بجودة السلع وأسعارها المخفضة، ما يعكس نجاح الوزارة في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

وفي خطوة أخرى ضمن جولته بمحافظة القاهرة، افتتح الوزير مركزًا مطورًا لخدمة المواطنين ومنفذًا جديدًا لبيع السلع الغذائية بمنطقة روض الفرج. يهدف المركز إلى تسهيل الإجراءات التموينية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين. وأوضح الوزير أن تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين جودة الخدمات التموينية وتعزيز كفاءة منظومة السلع.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار الوزارة في إطلاق المزيد من المبادرات النوعية والتوسع فيها لتشمل كل محافظات مصر، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الدعم المقدم للمواطنين.