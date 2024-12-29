حصاد جامعة حلوان 2024.. أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

اختتمت جامعة حلوان عامًا مميزًا من العطاء والتميز فى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال عام 2024، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التى تعمل على زيادة الوعى لدى فئات المجتمع وكذلك برامج الحماية الاجتماعية والصحية والثقافية المتنوعة من أجل تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز وعى الأفراد داخل وخارج الحرم الجامعى والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وذلك لضمان حاضراً أفضل ومستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.

وجاءت هذه الجهود فى إطار رؤية الجامعة الشاملة بقيادة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع مختلف القطاعات والأطراف المجتمعية، لتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والمجتمعية ودعم الفئات المستحقة بما يرسخ مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة فى العمل المجتمعى والبيئى.

وفي خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع جامعة حلوان ، أعلنت إدارة الجامعة افتتاح مجموعة من الكافيتريات الجديدة داخل الحرم الجامعي لتوفير خدمات متميزة تلبى احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. بالإضافة إلى الاهتمام بالحرم الجامعى وتطوير البنية التحتية تمهيداً لتحويلها إلى جامعة صديقة للبيئة من خلال تكثيف أعمال النظافة والتشجير ، فقد أطلقت جامعة حلوان مبادرة جديدة لتجميل غرف الكهرباء داخل الحرم الجامعي، وتحسين المظهر الجمالي للحرم الجامعي

وفي إطار هذه الجهود، نفذت الجامعة مبادرة "بداية" التى استهدفت دعم الشباب وتنمية قدراتهم فى مختلف المجالات، بما يسهم في خلق جيل واعٍ ومؤهل لمواكبة متطلبات سوق العمل وتحديات المستقبل، وقد حققت المبادرة نجاحًا كبيرًا، حيث شملت برامج تدريبية وورش عمل ومشاريع ريادية، وهو ما يعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها تجاه المجتمع.

والجدير بالذكر أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قد أطلق ثلاث مبادرات مثل (مبادرة جامعتنا خالية من التدخين ، كافيتريات جامعة حلوان صديقة للبيئة ، ترشيد استهلاك الطاقة) وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة مع الاهتمام بموارد الجامعة والعمل على التحول الرقمي .

وفي إطار التوجيهات الرئاسية بضرورة القضاء على الظواهر السلبية التى تؤثر على المجتمعات المصرية، وانطلاقًا من دور جامعة حلوان الريادى فى المسؤولية المجتمعية، تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب مبادرة نوعية بعنوان "كن قوياً – كن سوياً من أجل مصر".

وفيما يخص الخدمات الصحية والعمل على تطوير المناطق الأكثر احتياجاً وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها من خلال تعاون كليات الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات الرئاسية التنموية المختلفة ، قام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع للقطاع بعمل رصد للمشكلات المحيطة بالمناطق المختلفة ومن ثم عمل تطوير شامل لها ، حيث نظم القطاع العديد من القوافل الطبية والتنموية المتكاملة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية من خلال الكشف وصرف العلاج بالمجان للمرضى وقد شملت مناطق : حلوان ، 15 مايو ، حى طرة ، مساكن عثمان بمنطقة السادس من اكتوبر ، كفر زهران بالبدرشين ، الحوامدية ، عزبة الوالدة بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية تنموية متكاملة بالتعاون مع تحالف جامعات اقليم القاهرة الكبرى وشملت مناطق حى الاسمرات ، الدويقة ، البدرشين ، كما شملت القوافل التنموية قوافل زراعية ايضاً بعرب راشد وحى حلوان بالتعاون مع إدارة التشجير والحدائق بالجامعة.

وذلك بجانب تنظيم العديد من الحملات التوعوية وتوزيع مطويات ومطبوعات وملصقات. وشملت التبرع بالدم ، الكشف عن سرطان الثدى ، ونقص المناعة البشرية ،الاسعافات الاولية، مرض السكرى، الاصابات غير المتعمدة ، التغذية السليمة ، فيروس كورونا ، المشكلة السكانية، النظافة الشخصية ، وحملات لقياس الضغط والوزن والحفاظ على طبقة الاوزون ومكافحة العنف بكافة اشكاله بالإضافة إلى قيام إدارة النشاط الاجتماعي بتنظيم الرحلات.

وكذلك تنظيم الندوات للتوعية بمرض سرطان الثدى، بالتعاون مع كليتي الطب وعلوم الرياضة بنات، وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان المصري والتي تتسق مع المفهوم الشامل لحقوق الانسان لتوفير حياة كريمة لائقة يتمتع بها المواطن المصرى بجميع حقوقه من الصحة و التعليم وفرص العمل

ويهتم القطاع بزيادة وعى الطلاب بعقد الندوات التوعوية والتثقيفية عن مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر وغسيل الاموال ، وحول مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الزيادة السكانية ، المواطنة البيئية ، التطرف الفكرى ،مواجهة الازمات والكوارث،الملكية الفكرية ، التعصب الرياضى ، الميثاق الاخلاقى ، برنامج مودة ، إدارة الذات والبحث عن وظيفة ، مستجدات القطاع السياحى فى مصر ، ريادة الاعمال ، العنف الاسرى ، حقوق المرأة والطفل ، الاحتباس الحرارى ، الذكاء الاصطناعى والدمج ، القيم الجامعية ، اعادة تدوير المخلفات، تدريب المدربين ، الورش الفنية ، التواصل الفعال والقيادة الفعالة ، الحوار المجتمعى كآليه لبناء الجمهورية الجديدة ، الخطاب الديني وبناء الوعى لدى الطلاب ، الانتماء الوطنى، مكافحة الفساد، ترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى ودعم المشاركة المجتمعية فى العمل البيئى وتناول مختلف القضايا البيئية ذات الأولوية وإنشاء نظام بيئى مستدام ومتكامل والتصدى للقضايا البيئية مثل آثار تغير المناخ والتكيف معه، الحد من التلوث ، إدارة المخلفات، ترشيد استخدام المياه، ترشيد استهلاك الطاقة، والعمل على تطوير المناهج والمقررات التى تختص بالإستدامة وتشجيع الباحثين على تناول هذه القضايا فى رسائلهم العلمية وذلك لتلبية إحتياجات السوق المحلية من الوظائف الخضراء .

كما هدف قطاع خدمة المجتمع إلى التوسع فى تقديم خدمات الصحة النفسية المتكاملة والندوات التوعوية الشاملة للحد من تعاطى الإدمان والمخدرات ودعوة الطلاب للمشاركة في العمل التطوعى وتعزيز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

وكذلك العمل على الإرتقاء بالمستوى البدنى للطلاب وإطلاق المبادرات الخاصة بممارسة الرياضة لما لها من تأثير إيجابي على الصحة العامة ، وتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال البرامج التعليمية وإقامة ملتقيات التوظيف لدعم الطلاب والخريجين بالإضافة إلى وجود مركز التطوير الوظيفي بالجامعة والذى يقوم بدعم جميع الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال الأنشطة المتنوعة.

ذلك بجانب الحرص على دمج الطلاب ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع الطلابي والإستفادة من قدراتهم الفائقة وإبداعاتهم وضمان حصولهم على كامل الدعم والتأكيد على المشاركة فى المبادرات الرئاسية الداعمة لهم والتى تعكس روح التعاون والابتكار والتميز بين الطلاب ودعم قضية الدمج وتعزيز التكاتف والتآلف بين جميع الطلاب.

وفى إطار تعظيم الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى للتنموى لنشر الوعى البيئى والمجتمعى وتنفيذ الحملات والأنشطة التوعوية لمختلف فئات المجتمع لتعظيم الدور المجتمعي.

قامت الجامعة بالتعاون المثمر مع بنك مصر، وذلك طبقًا لمبادرة الشمول المالى التى ينفذها البنك تحت رعاية البنك المركز المصرى، نظمت الجامعة بالتعاون مع بنك مصر يوم رياضي وندوة تثقيفية لطلاب الجامعة الحكومية والأهلية عن نشر الثقافة المالية التى تختص بالشمول المالى.

وفى إطار سعى جامعة حلوان إلى تبادل الخبرات في مجال الأشخاص ذوى الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة ، استضافت الجامعة الدكتور سكوت كوبفيرمان أستاذ الإعاقة والدمج والتكنولوجيا بجامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية وفى حين نظمت وكالة خدمة المجتمع بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، ورشة عمل تدريبية في مجال التوظيفات النسجية، بالتعاون مع مؤسسة يونيفاي لذوي الهمم، وتهدف الورشة إلى تدريب الطلاب على مهارات صناعة التوظيفات النسجية وتطبيقاتها المختلفة، بما يسهم فى تنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية والفنية في هذا المجال.

كما استقبلت الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور اشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لذوي الإعاقة لجنة التجنيد والتعبئة من وزارة الدفاع لإعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من الخدمة العسكرية، وأخطار منطقة التجنيد بأسمائهم.

وفى إطار تمكين المرأة وتعزيز صحتها والاهتمام باللياقة البدنية للمرأة المصرية ، اطلقت كلية علوم الرياضة بنات مبادرة : هى لياقة وصحة من خلال تشجيع السيدات على ممارسة التمارين البسيطة فى المنزل وتعزيز وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة حيث عقدت ورشة العمل بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة عن دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة و التعريف باختصاصاتها لدعم المرأة تحقيقاً لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية مصر 2030 المبنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ذلك بجانب التوعية ضد أى ممارسات ضارة تجاه الفتيات مثل الزواج المبكر، الختان، زواج القاصرات، ظاهرة التحرش، ومناهضة العنف الأسرى، السوكيات النفسية ، من خلال تنظيم دورة تدريبية بعنوان مشروع قائدة بكلية الحقوق ، بجانب التعاون مع مؤسسة بهية فى إقامة ندوات للتوعية بمرض سرطان الثدى ، العنف الإلكترونى ، ومناهضة العنف ضد المرأة وبين الاعلام والمجتمع .

والجدير بالذكر مشاركة الجامعة فى المنتدى الحضرى العالمي لدعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبحضور الدكتورة سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والأستاذ بقسم الطب النفسي بكلية الطب .

وفي إطار المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، تواصل جامعة حلوان جهودها في سبيل تحقيق أهداف المبادرة، بتعاون مكتب المشروع القومى لمحو الأمية بالجامعة مع قطاع خدمة المجتمع بالكليات بعدد من الفعاليات والأنشطة لإعداد مواطن متحرر من الأمية قادر على تنمية ذاته ومجتمعه.

مجال التسويق لبرامج الجامعة

شاركت جامعة حلوان بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة فى معرض التعليم العالي الدولى الثامن للجامعات الذى نظمته مؤسسة أخبار اليوم بأرض المعارض بمدينة نصر ، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وذلك لعرض برامجها وتخصصاتها، حيث تعتبر هذه المشاركة تجربة تعليمية فريدة تتيح لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة فرصة الإطلاع على البرامج والتخصصات المتاحة مما يساعدهم فى إتخاذ قرارات مستنيرة.

كما شاركت جامعة حلوان وجامعة حلوان الاهلية فى النسخة الخامسة عشر من الملتقى والمعرض الدولى للتعليم العالي والتدريب EduGate والذى عقد خلال الفترة من 4-6 اغسطس 2024 بفندق كمبنسكي ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتورة نجلاء محمد ضياء مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية بالجامعة ، حيث يعد هذا المعرض حدثاً هاماً يشارك به عدد كبير من الجامعات الحكومية والاهلية والجامعات الخاصة والدولية والمؤسسات التعليمية من مصر ومختلف دول العالم.

وقد شاركت جامعة حلوان بجناح خاص بها يعكس العلامة التجارية للجامعة وقيمها ، وهدفت الجامعة من خلال هذه المشاركة لعرض البرامج الأكاديمية المميزة والجديدة ، وتعظيم العلامة التجارية لجامعة حلوان وجامعة حلوان الاهلية، وخلق فرص التواصل من خلال بناء علاقات مع المؤسسات التعليمية الأخرى وممثلي الصناعة فى مجال الخدمات التعليمية والرعاه.

كما شاركت جامعة حلوان وجامعة حلوان الاهلية أيضاً فى المعارض التى تقام فى المدارس وتمت الزيارة الاولى خلال شهر نوفمبر2024 بمدرسة سانت فاتيما الدولية بهدف تعريف الطلاب بالبرامج الخاصة والمميزة بجامعة حلوان وحلوان الأهلية .

كما نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية بجامعة حلوان سلسلة ندوات بعنوان "اعرف واجبك - اعرف حقك" ونظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سلسلة ندوات بعنوان "ادبيات التعبير وتقبل الاخر " وذلك في إطار جهود الجامعة لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب والاداريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة حول حقوقهم وواجباتهم



وفي إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز ممارسات الاستدامة، ينظم مكتب الاستدامة التابع لقطاع شؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ورشة عمل بعنوان "البصمة الكربونية: تأثيرها وطرق قياسها". وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونظمت كلية الهندسة بحلوان دورة تدريبية بالتعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية عن أساسيات الملكية الفكرية لطلاب الهندسة، وتضمنت الحديث عن كيفية استغلال حقوق الملكية الفكرية في تحقيق فوائد مادية ومعنوية للمبتكرين والمهندسين.

وفى إطار اهتمام الجامعة بالطلاب وتطوير مهاراتهم اللغوية ، أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان بدء التسجيل في برنامج الدورات الصيفية المكثفة.ويقدم البرنامج دورات في مجموعة متنوعة من اللغات تشمل الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية، التركية، العبرية، والفارسية.

وعن بدء دورة اللغة العربية في تحرير النصوص والتدقيق الإملائي.، وتأتى هذه الدورة في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل

وإطلاق دورة جديدة في اللغة الألمانية و اللغة الروسية للمستوى المبتدئ (A1.1) بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوته ومعهد اللغات للقوات المسلحة.

كما أعلن المركز عن فتح باب التسجيل في دورتين جديدتين وهم اللغة الإيطالية للمستوى الأول، اللغة الإيطالية (محادثات) – المستوى الأول، ويأتى ذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير مهارات الطلاب ، ودورة اللغة الإسبانية للمستوى الأول، وتشمل الدورة ثمانية مستويات، حيث تبلغ مدة كل مستوى 24 ساعة تدريبية. ويحصل المتدرب في نهاية كل مستوى على شهادة معتمدة

كما أعلن المركز بكلية الآداب في جامعة حلوان عن إطلاق دورة تدريبية بعنوان "الكفاءة في كتابة الرسائل الجامعية باللغة العربية"، والتي تستهدف طلاب الدراسات العليا.

وقد أطلقت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة "التربية الخاصة" المستوى الأول، وتغطي الدورة أربعة محاور رئيسية تشمل التخاطب، والتوحد، وصعوبات التعلم، ولغة الإشارة.

كما نظمت الجامعة برنامج التدريب المكثف النيابة الادارية للسادة أعضاء الشئون القانونية بالجامعة، ويأتى هذا البرنامج فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة النيابة الادارية وجامعة حلوان.

وفي إطار التزام جامعة حلوان بالمسؤولية الاجتماعية ودعم الطلاب غير القادرين، تنظم إدارة التكافل الاجتماعي بجامعة حلوان، بالتعاون مع بنك الكساء المصري، معرضًا خيريًا يهدف إلى توفير احتياجات الطلاب الأساسية من الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية عالية الجودة كذلك تبرع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية لطلاب الجامعة المتعثرين فى سداد المصروفات الدراسية بمبلغ 244.765 الف جنية (مائتان اربعة واربعون الف وسبعمائة خمسة وستون جنيهاً).

كما وفرت الجامعة منفذ بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة معرضاً خيريًا تحت شعار "لمسة حب تترك أثر"، وذلك في إطار حرصها على تعزيز دورها الرائد في خدمة المجتمع وتحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة الخيرية والتطوعية.

ونظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة بالتعاون مع كلية الطب، دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية للعاملين بالجامعة ، وهذا يأتى تاكيدا على أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بهذه الدورات التدريبية وتحرص على تنظيمها بشكل دوري

وأطلقت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، بالتعاون مع كلية علوم الرياضة بنات، مبادرة تحت عنوان "هي لياقة وصحة"، في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز الوعي الصحي والرياضي.

كما نظم مركز التطوير الوظيفي (CDC) بالتعاون مع البورصة المصرية، دورة تدريبية متخصصة لطلاب برنامج الأسواق والمؤسسات المالية (Financial Markets & Institutions - FMI)، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك.

ويحرص قطاع خدمة المجتمع على دعم أنشطة البحث العلمي فى الجامعة وربط مخرجاته بمستهدفات الصناعة والتحسين البيئى وتعزيز الإنتاجية والابتكار والعمل على توطين الصناعة المصرية وتشجيع الأبحاث والمشاريع الطلابية والتى تهدف الى تحسين البيئة وخدمة التوعية والتثقيف البيئى حول القضايا البيئية المحلية وتشجيع المجتمع على المشاركة فى الحفاظ على البيئة.

وذلك من خلال عقد الشراكات مع المصانع والهيئات الصناعية حيث نظم مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان ندوة بعنوان ( الفن والتسويق : بناء جسر النجاح من الإبداع إلى السوق)، لطلاب وطالبات الفرق النهائية والفرقة الثالثة بكليات ( التربية الفنية ، الفنون الجميلة، التربية الموسيقية ) وذلك بكلية الفنون الجميلة.

كما يحرص القطاع على تعزيز الوعى بالأمن السيبراني بهدف خلق بيئة رقمية آمنه وموثوقة لحماية البيانات وضمان سريتها ورفع الوعى المجتمعي بمخاطرالأمن السيبراني.

وتنظيم مبادرات وورش عمل وفعاليات تثقيفية وتوعوية حول قضايا الشباب وحقوقهم وتعزيز دور وحدة حقوق الانسان بالجامعة ورفع الوعى للتصدى للشائعات ومواجهة المشكلات المجتمعية والأسرية.

وكذك تعزيز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التى تعكس هوية وتراث المجتمع المصرى واكتشاف المواهب المختلفة من خلال الكليات الفنية بالجامعة والقيام بالزيارات لتبادل الخبرات وتقديم الخدمة المجتمعية مثل زيارة اوائل كلية الفنون التطبيقية للكلية الجوية ، زيارة معرض مقتنيات حرب اكتوبر ،زيارة الطلاب لمستشفي سرطان الاطفال ، دار المسنين ، دار الايتام، زيارة المتاحف ، زيارة طلاب كلية الاقتصاد المنزلى الى مدارس التعليم الفنى ، وزيارة طلاب كلية الصيدلة الى شركات الصناعات الدوائية .

وفي ظل حرص جامعة حلوان الدائم على خدمة الطلاب والمجتمع المحيط خصصت جامعة حلوان، عدد من المعامل لتسجيل رغبات الطلاب بمحافظتي القاهرة والجيزة وهى مركز الحساب العلمي بمقر الحرم الجامعي، ومعمل كلية الهندسة المطرية جامعة حلوان، معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك، معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم.

وفي إطار أنشطة وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان، وبالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، استضافت وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة ورشة العمل والدورة التدريبية المجانية على استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصري ، كما نظمت لقاءً توعوياً حول سبل الإتاحة المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بقاعة مكتبة المكفوفين، ضمن فعاليات مبادرة "تمكين" للتوعية بحقوق وخدمات الأشخاص ذوي الهمم.

وعلى صعيد مجمع الفنون والثقافة يسعى المجمع إلى تعزيز القوة الناعمة ودعم الطاقات الشبابية الواعدة من خلال استضافة مختلف الفعاليات والأنشطة. يتميز المجمع بتجهيزاته العالية والحديثة التي مكنته من احتضان العديد من المؤتمرات العلمية وحفلات المتنوعة من داخل وخارج الجامعة. فقد أصبح المجمع وجهة مرموقة للباحثين لمناقشة رسائلهم العلمية، ومكانًا يحتضن الأنشطة الأكاديمية والفنية والثقافية المختلفة، مما يعكس دوره الرائد كمنارة ثقافية متكاملة في قلب العاصمة المصرية.