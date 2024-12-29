ضبط 2980 علبه سجائر مهربة و21024 قطعة حلوى مجهولة المصدر بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع الغذائية في الفيوم.

تمكنت الحملات من ضبط 298 قاروصة سجائر بإجمالي 2980 علبه سجائر لاندوس و رويال وتايم مجهولة المصدر ومهربه ولا تتبع الشركة الشرقية للدخان، تم ضبطها بسيارة ملاكي بناحيه كفور النيل وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة وتسليم المتهم حضوريا-



كما تم ضبط عدد 21024 قطعة حلوى وشكولاتة مجهولة المصدر بدون علامات وبيانات وبدون فواتير تدل على المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والحفظ على المضبوطات لحين العرض على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

