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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يوجه رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاء يومي للمواطنين وتطبيق روح القانون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بعقد لقاء يومي للمواطنين كل في نطاقه وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين ، حضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة .
وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة فتح قنوات تواصل دائمة مع المواطنين لبحث مطالبهم وشكواهم وتطبيق روح القانون، مؤكدا أن رضا المواطن أولوية أولي مشددا لن نتهاون في حل شكاوي المواطنين.

 كما وجه المحافظ بضرورة التفاعل مع شكاوي المواطنين علي صفحات التواصل الاجتماعي والعمل علي حلها ولاستجابة في ضوء القانون .
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اختيار مساعديهم من العناصر الأكفأ والقادرة علي التعامل الميداني مع المواطن بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق رضا المواطن .

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