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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عرض ضحايا تسرب الغاز في حلوان علي الطب الشرعي

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة حلوان، بعرض 3 جثامين ضحايا حادث تسرب الغاز داخل شقتهم، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، لبيان سبب الوفاة وتوقيتها والآداة المستخدمة في احداثها إذا وجدت، وعما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه.

كما صرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.
 

ولقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، بسبب تسرب غاز أثناء نومهم داخل شقتهم بمنطقة عرب غنيم، بمدينة حلوان.

تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، مفاده العثور علي جثث 3 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم.

وبالإنتقال والفحص عثر علي جثث كلا من فتحي السيد، موظف وزوجته ونجلته.

وبعمل التحريات تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق بسبب تسرب الغاز، ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

إسفكسيا الاختناق تسرب الغاز تقرير الصفة التشريحية حلوان الطب الشرعي