الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى رحيل البابا غبريال السادس والقديس يوحنا أسقف البرلس

أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد الموافق 19 كيهك (29 ديسمبر 2024)، ذكرى رحيل اثنين من أبرز القديسين الذين أثروا الحياة الروحية، وهما البابا غبريال السادس، البطريرك الـ91 للكنيسة القبطية، والقديس يوحنا أسقف البرلس.

تخلد الكنيسة ذكرى البابا غبريال السادس الذي ولد في العرابة المدفونة بمحافظة سوهاج، وترهب في دير الأنبا أنطونيوس و اشتهرت خدمته البطريركية التي امتدت لثماني سنوات وعشرة أشهر بالسلام والهدوء، حيث اهتم بتعمير الكنائس وتعليم الشعب وقد تنيح البابا بسلام ودفن في مقبرة البطاركة بكنيسة القديس الأنبا رويس.

كما تحيي الكنيسة ذكرى القديس يوحنا أسقف البرلس، الذي عرف بنسكه وحرارة عبادته ، ولد القديس يوحنا في عائلة كهنوتية عرفت بالعطاء والصدقة، وترهب في برية شيهيت تحت إرشاد القديس دانيال قمص البرية و عين أسقفًا على البرلس حيث واجه البدع وأعاد الكثيرين إلى الإيمان المستقيم، حتى تنيح بسلام بعد حياة مليئة بالجهاد الروحي.



تأتي هذه المناسبة كتذكير للمؤمنين بالسير على خطى القديسين والاقتداء بفضائلهم، والتأمل في حياتهم التي كانت مثالًا للإيمان والخدمة والتواضع.