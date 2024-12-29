اتحاد الغرف السياحية: ارتفاع معدلات إشغال الفنادق في مصر خلال الشتاء

صرّح الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأن مصر شاركت خلال الفترة الماضية في العديد من المعارض الدولية بهدف جذب السياح، وكان آخرها مشاركتها في بورصة لندن في نوفمبر الماضي.

وأضاف هزاع، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن التواجد المصري قوي وفعّال في مختلف المعارض الدولية، سواء في ألمانيا، إسبانيا، دبي، الصين، أو الهند، وذلك لجذب المزيد من السياحة، لا سيما سياحة الرحلات النيلية «نايل كروز».

وأشار إلى أن الموسم الشتوي يركز بشكل كبير على السياحة الثقافية، التي يعتمد عليها القطاع السياحي في مصر، خاصة مع زيادة إقبال السياح القادمين من الأسواق الأوروبية، الآسيوية، وأمريكا اللاتينية، موضحًا، أن السياح يفضلون الأجواء المصرية المعتدلة، حيث تصل درجة الحرارة صباحًا إلى 13 درجة مئوية، وفي الأقصر ترتفع إلى 22 درجة مئوية وقت الظهيرة، وهو ما يعتبره السياح طقسًا مثاليًا.

وأكد عضو الاتحاد أن تسويق البرامج السياحية يرتبط بافتتاح المشروعات الأثرية الكبرى، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، مما يسهم في جذب السياح إلى مصر، مشيرًا، إلى وجود عوامل تحفيزية أخرى، مثل الطيران العارض (الشارتر)، العروض الترويجية، والأسعار المناسبة، ما أدى إلى زيادة الإقبال السياحي بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء.

وأوضح هزاع أن نسب إشغال الفنادق بلغت 90% في بعض المناطق، بينما سجلت بعض فنادق البحر الأحمر نسبة إشغال كاملة بنسبة 100%.