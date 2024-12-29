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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 39 طن سماد يوريا مهرب للسوق السوداء بالفيوم

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.


وكشف سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت من ضبط 20 طن عشرون طن سماد يوريا محبب  خاص بوزارة الزراعة ومحظور بيعه وتداوله بالأسواق  محمله على سيارتين نصف نقل كل سيارة 10 طن بطريق اسيوط مدخل دمو.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارتين وتسليم المتهمان حضوريا لمركز شرطة الفيوم.


كما تم ضبط 19 طن تسعة عشر طن سماد يوريا محبب خاص بوزارة الزراعة والمحظور بيعه أو تداوله بالأسواق بإجمالي عدد 380 شيكاره سماد يوريا زنة الواحدة 50 كجم وذلك على سيارتين نصف نقل، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارتين وتسليم المتهمان حضوريا للجهات الأمنية المختصة لعرضهم على النيابة العامة التي تتولى التحقيق. 

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- حملة تموينية المهندس سامح شبل وكيل تموين الفيوم تموين الفيوم محافظة الفيوم ضبط سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة