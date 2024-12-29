رياض الخولي وحسن أبوالروس ينضمّان لقهوة المحطة في رمضان

انضم النجمان رياض الخولي وحسن أبو الروس لمسلسل قهوة المحطة الذي من المقرر عرضه خلال مارثون شهر رمضان المقبل، ليكونا بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي قام بتأليفه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ويقوم باخراجه إسلام خيري، وانتاج شركة سينرجي وهو من بطولة النجوم أحمد خالد صالح وأحمد غزي وهالة صدقي وبيومي فؤاد وانتصار، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقد مع كافة نجوم العمل الباقين.

يذكر أن المسلسل بطولة جماعية للنجوم ويعرض في ١٥ حلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريباً، وذلك بعد أن انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، ويعكف المؤلف عبد الرحيم كمال على الانتهاء من كافة حلقات المسلسل لتسليمها لشركة الانتاج قبل بداية التصوير.