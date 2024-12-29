"الزراعة" تطلق منافذها المتحركة المحملة بالسلع الغذائية في المحافظات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال قطاعاتها الإنتاجية المختلفة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للزراعات المحمية، وقطاع الانتاج، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمجالس الزراعية، إطلاق منافذها المتحركة، المحملة بالسلع الغذائية والمنتجات، إلى المحافظات المختلفة، تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد.

وشملت منافذ وزارة الزراعة المتحركة، منتجات اللحوم الطازجة، والدواجن، ومنتجات الألبان، ومنتجات التصنيع الغذائي، والخضر والفاكهة، والبقوليات، ومواد البقالة، إضافة إلى بيض المائدة، والذي تم طرح كميات كبيرة منه، وذلك بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها بالاسواق نسب تصل إلى 25%.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة في خفض الأسعار، ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف الفولي، أن تلك القوافل تواصل التنسيق مع المحافظات المختلفة، لضخ السلع والمنتجات المختلفة للبيع للمواطنين في الميادين العامة، في مراكزها المختلفة.

وأشار الفولي، إلى أن جميع السلع والمنتجات التي تم ضخها بالسيارات يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25% عن مثيلاتها بالأسواق، لافتًا إلى أنه تم بالتنسيق مع المحافظات، وتوزيع السيارات والمنافذ المتنقلة على الميادين الهامة بالمحافظات، وأماكن تمركز المواطنين.

وفي سياق متصل وجه وزير الزراعة بالتوسع في إطلاق المنافذ المتحركة، لتشمل كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن المنافذ الثابتة وضخ السلع والمنتجات بها، لدعم المواطنين والمساهمة في خفض الأسعار، إضافة إلى مضاعفة إنتاج المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارة، وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

