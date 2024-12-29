تامر عاشور يختم 2024 بحفل في الإسكندرية.. صور

أحيا الفنان تامر عاشور، حفلا غنائيا في أحد الفنادق بالإسكندرية وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم “عاشور” خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "هيجيلي موجوع، كلموها عني، تيجي نتراهن"، بالإضافة إلى تقديمه أحدث أغانيه "ياه" لايف للمرة الأولي.

أغنية “ياه” من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدى وتوزيع أحمد إبراهيم.

يشار إلى أن تامر عاشور، حصد مؤخرا جائزتين في حفل توزيع جوائز "بيلبورد" عربية، الأولى جائزة أفضل أغنية مصرية ٢٠٢٤، والثانية أغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع".