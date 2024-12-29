الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى زيارة العذراء مريم لأليصابات في الأحد الثالث من كيهك

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، الأحد الثالث من شهر كيهك، بذكرى زيارة السيدة العذراء مريم لنسيبتها أليصابات، التي تعد واحدة من المحطات الروحية المهمة في فترة الاستعداد لميلاد المسيح.



تروي الكنيسة في قراءات هذا اليوم تفاصيل الحدث المبارك، حينما أسرعت العذراء مريم إلى الجبال لزيارة أليصابات بعد أن بشرها الملاك جبرائيل بحملها، فامتلأت أليصابات وارتكض الجنين في بطنها فرحًا عند سماعها سلام مريم، وأعلنت أليصابات كلماتها الشهيرة: "مباركة انت في النساء و مباركة هي ثمرة بطنك ".



وتؤكد الكنيسة من خلال هذا الاحتفال أهمية التواضع والمحبة في حياة المؤمنين، مستشهدة بتصرف العذراء مريم التي قامت بخدمة أليصابات رغم حملها، كقدوة في تقديم العون والخدمة للآخرين.



تأتي هذه المناسبة ضمن الاستعدادات الروحية التي يشهدها شهر كيهك، المعروف بتسابيحه الروحانية وتمجيده لأحداث الميلاد المبارك، حيث يحرص الأقباط على حضور القداسات الليلية والتسابيح الخاصة بهذا الشهر استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.