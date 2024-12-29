مجلس الأهلي ينتظر تقرير الإدارة القانونية للرد على عقوبات اتحاد الكرة

تعقد الإدارة القانونية بالنادي الأهلي اجتماعا طارئا اليوم الأحد لمناقشة قرارات لجنة الانضباط الصادرة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ضد النادي الأهلي.

ووجه محمود الخطيب رئيس النادي الدعوة للإدارة القانونية لدراسة عقوبات لجنة الإنضباط ضد النادي وتقديم تقرير كامل لمجلس الإدارة لاتخاذ الموقف النهائي والرد على العقوبات.

وكان الخطيب قرر تاجيل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقررا له أمس السبت لينعقد اليوم وذلك حتي تستطيع الإدارة القانونية تقديم تقرير شامل عن قرارات وعقوبات اتحاد الكرة ضد النادي.

وكشف مصدر عن أن النادي الأهلي يدرس التصعيد ضد قرارات لجنة الإنضباط بداية من التقدم بتظلمات قبل التصعيد بخطوات أخرى يتم دراستها.

عقوبات لجنة الانضباط ضد الأهلي

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التى كانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في وقتها وجاءت القرارات كالتالى:

وأصدرت لجنة الانضباط عقوبات قوية ضد النادي الأهلي في الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز على خلفية الأحداث التي وقعت في مباراة الفريقين بالدوري.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بشأن الشكوى المقدمة من نادى بيراميدز ضد الأهلى، فقد قررت لجنة ما يلي:

حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

إيقاف خالد محمد عبد الفتاح لاعب الأهلي 3 مباريات، لما بدر منه عقب طرده في مباراة الأهلى وبيراميدز.

حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، وسعد شلبى المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التعاقدات (وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور فيما نسب إليه.