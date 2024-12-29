هواوي كلاود تتعاون مع جي بي كورب لتفعيل التحول الرقمي بنموذج أعمالها

أعلنت هواوي كلاود (Huawei Cloud)، شراكة استراتيجية مع مجموعة جي بي كورب (GB Corp)، المتخصصة في مجال تصنيع السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، بهدف دفع رحلة التحول الرقمي لـ"جي بي كورب" من خلال نقل عملياتها إلى هواوي كلاود، متماشيةً بذلك مع التزام هواوي كلاود بدعم الابتكار والكفاءة في مجال خدمات السحابة وتوفير خدمات شاملة تمكن الشركة من تحقيق آفاق جديدة.

من خلال الاستفادة من حلول هواوي كلاود المتكاملة، ستتمكن جي بي كورب من تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق.

فحلول هواوي كلاود توفر للشركة المرونة والقابلية للتوسع اللازمتين لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتساعدها على تحقيق كفاءة تشغيلية عالية وتقليل التكاليف.

وبفضل الحلول السحابية المتقدمة مثل ELB وECS وVIP، ستتمكن الشركة من تقديم خدماتها للعملاء بشكل أسرع وأكثر أماناً، مما يعزز ولاء العملاء ويساهم في زيادة الإيرادات. هذه الشراكة الاستراتيجية بين جي بي كورب وهواوي كلاود تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل رقمي مزدهر للشركة.

بفضل حلول التحول السحابي المتطورة من هواوي كلاود، ستتمكن جي بي كورب من نشر تطبيقاتها بسرعة ومرونة أكبر، وتقريبها من المستخدمين النهائيين في أي مكان وفي أي وقت.

هذا التحول الرقمي سيساهم في تحسين تجربة المستخدم بشكل ملحوظ، وتقليل زمن الاستجابة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما ستتمكن الشركة من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتاحة على السحابة لتطوير خدماتها وتحسين عملياتها بشكل مستمر.

قال جو فوتشو، رئيس مجموعة أعمال هواوي كلاود في مصر: "اليوم، نتخذ خطوة أخرى نحو هدفنا المتمثل في أن نصبح المزود الرائد لتكنولوجيا السحابة في المنطقة. يتماشى هذا التعاون مع مهمتنا لتوفير حلول تقنية مبتكرة وموثوقة للشركات من جميع الأحجام. من خلال الاستفادة من قوة تكنولوجيا السحابة، فإننا نمكن الشركات من تسريع التحول الرقمي وتحقيق نمو غير مسبوق. ومن خلال المعرفة الواسعة والحلول المتطورة لهواوي كلاود، فإننا نُمكن الشركات من الازدهار في العصر الرقمي. وستواصل هواوي السعي لتحقيق معايير عالية مع هواوي كلاود لضمان السلامة والأمان للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة".

ومن جانبه، قال المهندس كمال خفاجي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في جي بي كورب: " شراكتنا الاستراتيجية مع هواوي كلاود، ستدفع الاعتماد على حلولها المبتكرة أعمالنا إلى آفاق جديدة، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون من شأنه أن يسرع من نمونا ويعزز مكانتنا كقادة في الصناعة. "

جدير بالذكر أن هواوي كلاود أعلنت إطلاق منطقة القاهرة السحابية كمركز إقليمي لخدماتها السحابية في شمال إفريقيا، لتكون أول شركة تقدم سحابة عامة في مصر، حيث توفر هذه المنطقة خدمات سحابية مبتكرة وموثوقة وآمنة ومستدامة لدعم رؤية مصر 2030، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للتقدم التكنولوجي والقيادة والابتكار في البلاد.