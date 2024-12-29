الوفد: وعي المواطن هو خط الدفاع الأول لمواجهة حملات التشكيك في الدولة

حذر الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، من خطورة الشائعات الموجهة ضد مصر، فهي أحد الوسائل التي تُستخدم لإثارة البلبلة، حيث تستهدف تشويه الحقائق حول الأوضاع في البلاد، سواء على المستوى السياسي، الاقتصادي، أو الاجتماعي، من أجل ضرب استقرار الدولة وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتها، لافتا إلى أن الأيام الماضية شهدت محاولات لبث الخوف بين المواطنين من خلال زعم عجز الدولة عن مواجهة الضغوط الاقتصادية أو الترويج لانهيار العملة، أو ادعاء نقص في السلع الأساسية أو ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، أو نشر أخبار عن هروب الاستثمارات أو تخفيض التصنيف الائتماني للدولة.

وقال " الهضيبي"، أن الشائعات التي توجهها جماعات الشر ضد مصر لا تقتصر فقط علي الجانب الاقتصادي وإنما تستهدف كافة مناحي الحياة، فتتعمد الترويج لوجود انقسامات داخلية بين مؤسسات الدولة، أو نشر معلومات مغلوطة عن توجهات الحكومة أو تصريحات القيادة السياسية، كذلك إثارة الجدل حول علاقات مصر الدولية والإقليمية، فكلها محاولات بائسة لزعزعة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وخفض الروح المعنوية للشعب، كذلك تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي، وإحداث انقسام داخلي.

وأكد ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بعدم تصديق كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة المصادر الرسمية فقط للحصول على الأخبار، و التحقق من المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها، داعيا إلى إطلاق حملات توعية من خلال الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن قيام الحكومة بدورها في مواجهة الشائعات من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي يعمل على تفنيد الشائعات ونشر الحقائق بشكل مستمر.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على دور المواطن في التصدي لحملات الشائعات الموجهة ضد الدولة مؤكدا أن وعي الأفراد هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الحملات، من خلال تجاهل الأخبار المجهولة المصدر أو المشبوهة، والتمسك بوحدة الجبهة الداخلية، والابتعاد عن التورط في إحداث البلبلة، قائلا: " وعي المواطن وثقته في مؤسسات دولته هما السلاح الأقوى في مواجهة الشائعات، فالمواطن الواعي لا يكتفي بعدم تصديق الشائعات، بل يعمل على محاربتها ونشر الحقائق، مما يساهم في الحفاظ على استقرار البلاد."