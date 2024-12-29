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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يحذر من التلاعب في مستندات وإجراءات التصالح

المجلس التنفيذي
المجلس التنفيذي
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حذر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية من التلاعب في مستندات وإجراءات التصالح، مؤكدا ضرورة مواجهة أي تلاعب في هذا الملف مع العمل بشكل متوازي على رفع نسب الإنجاز في ملفي التصالح وتقنين الأراضي لمواجهة المخالفات.

المجلس التنفيذي

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، برئاسة المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب سراج السكرتير العام لمحافظة القليوبية، واللواء طارق ماهر السكرتير العام لمحافظة القليوبية.

كلف محافظ القليوبية خلال جلسة المجلس التنفيذي رؤساء المدن الجدد في المراكز والمدن والأحياء ضمن حركة المحليات الأخيرة بإعداد مخطط تنموي لمواجهة كل المشاكل ودفع المشروعات وتعظيم الموارد في كل مركز ومدينة وحي خلال 6 أشهر من خلال برنامج زمني للمتابعة بصفة يومية وأسبوعية لإنهاء المشاكل ودفع الأعمال ومواجهة السلبيات والاشغالات وتعظيم الإيجابيات في كل المجالات.

وقال محافظ القليوبية، إن هدف المرحلة المقبلة هو إعلاء شعار "المواطن اولا" وبحث شكاوي المواطنين كأولوية أولى واحتضان واحتواء الأهالي وفتح لغة الحوار وحل مشاكله علي أرض الواقع.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المدن الجدد والقيادات المحلية إلى ضرورة العمل متابعة المتغيرات المكانية والتعديات ساعة بساعة ووضع تصور للتحليل من خلال البيانات الدقيقة لمواجهة السلبيات ومواجهة مخالفات البناء والتعديات ومتابعة الإزالة في المهد وملفات النظافة والعمل بروح القانون وتحسين أحوال المواطن بتنفيذ الخطة الاستثمارية.

وكلف محافظ القليوبية رؤساء المدن الجدد بتعظيم الموارد والعمل علي استغلال كافة الفرص بالتنسيق مع فريق الاستثمار بالمحافظة بالطرق القانونية واستغلال الموارد من خلال التنسيق بكل المدن 
ووجه المحافظ رؤساء المدن الجدد بالمحافظة على حقوق المواطن حيث قدم المحافظ لكل رؤساء المدن الجديدة تصور شامل لكل مدينة ومركز يضم المشروعات المهمة المطلوب تنفيذها في كل قطاع والسلبيات تلافيها والإيحابيات لتعظيم وخاصة في مدن شبرا، وشبين القناطر، والخانكة، وقليوب، وقها، وكفرشكر، وطوخ.

المجلس التنفيذي

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية محافظ القليوبية مخالفات البناء والتعديات مواجهة مخالفات البناء