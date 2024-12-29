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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مرتديه كمامة وكاب.. سوزي الأردنية تحضر جلسة الاستئناف على حكم حبسها

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية
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بدأت محكمة جنايات القاهرة  نظر الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنتين، لاتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، وحضرت سوزي مرتديه كمامة وكاب.

في وقت سابق، قضت محكمة الاستئناف بالعباسية، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"، على حكم حبسها لمدة عامين، فضلًا عن تغريمها ماليا 300 ألف جنيه، وتأييد الحكم مع كفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

جاء الحكم على خلفية اتهامات موجهة لها بسب والدها بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.

ضبط البلوجر سوزي الأردنية
وكانت شرطة الساحل ألقت القبض على سوزي الأردنية، البالغة من العمر 18 عامًا، في "كمين" أُعد خصيصًا لها بمنطقة الساحل.

وعُثر أجهزة الأمن بحوزتها على هاتف محمول ومتعلقات شخصية داخل حقيبتها، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، قبل عرضها على النيابة العامة بتهمة التعدي على القيم الأسرية.

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