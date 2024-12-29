نشوى مصطفى عن عزاء زوجها: "اقتصر على صلاة الجنازة والمقابر"

عبرت الفنانة نشوى مصطفى، عن شكرها وتقديرها لكل من قدم لها التعازي وواساها في وفاة زوجها، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت نشوى:"شكر الله سعيكم ولا اراكم مكروه فى عزيز لديكم باشكركم جميعا على وقفتكم جنبى وجنب ولادى فى مصيبتنا - إنا لله وإنا اليه راجعون - اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء على المقابر بناء على رغبة نور عينيه زوجى وشريك عمرى وابو ولادى - ادعو له بالرحمة والمغفرة".

وأقيمت أمس السبت صلاة الجنازة على زوج نشوى مصطفى الراحل في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر.