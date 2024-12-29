خبير تغذية: ترك الخضراوات المقطعة قبل طهيها يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

كشف البروفيسور تيم سبيكتور خبير التغذية والمشارك في تأسيس تطبيق الحمية الشهير ZOE للناس عن أهم النصائح الغذائية البسيطة للوقاية من أمراض القلب وفقا لما نشرته مجلة ديلي ميل.

وقال سبيكتور إن ترك الخضروات المقطعة جانبا لمدة 10 دقائق قبل طهيها يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن الصحة العامة فهذه المدة الزمنية القصيرة كفيلة بتحفيز مادة كيميائية مهمة تعرف بـ السلفورافان والتي تتوفر بكثرة في الخضروات مثل البصل والثوم والبروكلي والكرنب.

كما ثبت علميا أن السلفورافان تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين استقرار نسبة السكر في الدم وهما عاملان رئيسيان في الوقاية من أمراض القلب وتحسين التحكم في الغلوكوز ما يساعد على منع التقلبات الكبيرة في مستويات السكر في الدم وهي عوامل تساهم في حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح سبيكتور عند ترك الخضروات المقطعة لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل طهيها يتم تنشيط السلفورافان ويحافظ على فوائدها الصحية وهو أمر قد لا يحدث أثناء الطهي .

وأضاف أن الطهي يدمر إنزيما يسمى ميوروسيناز في الخضروات وهو المسؤول عن تحويل المركبات الموجودة في البصل والثوم والبروكلي إلى السلفورافان ومع ذلك يمكن تفادي هذه المشكلة ببساطة من خلال ترك الخضروات المقطعة جانبا لبضع دقائق قبل الطهي.

ونصح بإضافة الأطعمة المخمرة إلى النظام الغذائي مثل الكيمتشي وهو طبق كوري من الملفوف المخمر لتعزيز صحة الجهاز الهضمي والميكروبات المعوية بالاضافة الى طهي الطماطم بزيت الزيتون البكر الممتاز لاستخراج المزيد من العناصر الغذائية من الطماطم مثل الليكوبين الذي يساهم في تحسين صحة القلب.

كما أكد على أهمية استخدام الخل في تتبيلات السلطة حيث أن حموضة الخل تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الشعور بالجوع المفاجئ بين الوجبات.

وأخيرا نصح بتناول السلطة قبل الوجبات خاصة أن الأبحاث تشير إلى أن تناول السلطة أو خضروات قبل وجبة غنية بالكربوهيدرات قد يساعد في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم ويحسن الشعور بالشبع.