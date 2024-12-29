جامعة قناة السويس تستعد لمسابقة "إبداع 13" ببروفات مكثفة لفريق الإنشاد الديني

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وفي إطار استعدادات الجامعة للمشاركة في النسخة الثالثة عشرة من مسابقة "إبداع"، يشهد فريق الإنشاد الديني ومركز الفنون بالجامعة نشاطاً مكثفاً على صعيد التدريبات والبروفات الفنية.

هذا وصرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة حريصة على دعم طلابها الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات الفنية والثقافية، إيماناً منها بأن الأنشطة الطلابية تعزز شخصية الطالب وتساهم في إعداد جيل مبدع قادر على المنافسة والإبداع في المحافل المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسعى لتحقيق مراكز متقدمة في مسابقة "إبداع 13".

وأضاف؛ نسعى لتقديم نموذج مشرف من خلال العمل الجماعي وتنمية المهارات الفردية لطلابنا، مع توفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم مواهبهم.

بإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتحت إشراف الدكتورة هانم توفيق، مستشار لجنة النشاط الفني، والأستاذ عبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة عيشة زين العابدين، مدير إدارة النشاط الفني، أجرى فريق الإنشاد الديني عدة بروفات بقيادة وتدريب الدكتورة دينا حسين. ويسعى الفريق لتحقيق مركز متقدم بين الجامعات المصرية في المسابقة.

في سياق متصل، وضمن التعاون المستمر بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، أجرى طلاب مركز الفنون بروفات مكثفة في مجال الأشغال الفنية تحت إشراف المدرب إبراهيم محمد، استعداداً للتقييم النهائي الذي سيحدد الجامعة الأفضل بين الجامعات المصرية في نهاية العام الدراسي.

أكد الدكتور محمود شعيب إن مركز الفنون بالجامعة يمثل بيئة مثالية لدعم مواهب الطلاب وصقلها، مع تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال الأنشطة المتنوعة في الفنون التشكيلية، الأشغال الفنية، الموسيقى، الكورال، الفنون الشعبية، والمسرح.