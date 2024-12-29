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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لمدة 18 ساعة.. انقطاع المياه عن ثلاث مراكز فى الفيوم

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انقطاع المياه عن قري (دسيا - وعزبه عاشور - طبهار - الناصرية - ابو دنقاش- مركز يوسف الصديق ما عدا قري الحامولي والنزله وكحك) وتوابعهم، بمركز الفيوم وابشواي ويوسف الصديق، بمحافظة الفيوم.
 

وتابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، في بيان لها، أنه جاء ذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب 1000 مم بطريق الفيوم بني سويف مما يستلزم قطع المياه لمدة 18 ساعه اعتبارا من الساعه 2 ظهر اليوم الأحد حتي الثامنه صباح غدا الاثنين، عن لتلك القرى وجارى حاليا أعمال الإصلاح.


ووجه المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01275358538.

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إنقطاع مياه الشرب عن ثلاث مراكز فى الفيوم كسر مفاجئ بأحد الخطوط مياه الفيوم محافظة الفيوم