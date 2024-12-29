هيئة سلامة الغذاء تشديد حملاتها الرقابية بالمحافظات خلال الأسبوع الماضي

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، إنه إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 28 حملة تفتيشية موسعة على 210 منشآت غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن رنجة مدممة، 200 كجم أجبان بها أعفان وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وتم تنفيذ 10 قرارات للنيابة العامة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـنصف طن، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 27 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 177 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، السنبلاوين، أجا، دكرنس، بنى عبيد، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 12 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المشتركة مع الإدارة العامة للتموين ومباحث التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (سوهاج الجديدة، طهطا)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام الفرع بتنفيذ 3 حملات تفتيشية على 12 منشأة غذائية في مناطق (حي شرق، أخميم) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 5 حملات تفتيشية على 110 منشآت غذائية بمدينة العاشر من رمضان، مدينة بلبيس، مدينة القرين ومدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية حيث تم المرور على 8 منشآت غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ 3 حملات مكبرة بالاشتراك مع (حي وسط، شرطة المرافق، مديرية الطب البيطري، الأمن الصناعي، جهاز حماية المستهلك، التفتيش الصيدلي، مديرية التموين، جهاز شؤون البيئة)، حيث تم المرور على 15 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي (دواجن، مخلل، جبن)، وتم تحرير 2 محضر عدم توافر اشتراطات سلامة الغذاء، كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة اتباع اشتراطات سلامة الغذاء، وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وتلافي المخالفات.