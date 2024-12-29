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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس البحوث الزراعية يتفقد البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر بمحطة بحوث سخا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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أجرى الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، زيارة إلي محطة بحوث سخا لمشاهدة الأصناف الجديدة من هجن الفلفل الألوان  والطماطم .
والتقى رئيس المركز بالباحثين بالموقع  وممثلى القطاع الخاص التى تتعاون مع البرنامج الوطنى فى إنتاج التقاوى  وتم المرور على صوب البرنامج ومشاهدة الهجن المنزرعة  من الفلفل والطماطم والتى اثنى عليها الجميع   كما اجتمع  بالباحثين لمناقشة  خطة العمل بالموقع وتطويرها  .

وأوضح الدكتور احمد حلمى مدير معهد بحوث البساتين انه  بدأ  تنفيذ برنامج لتربية وتحسين  النباتات الطبية والعطرية، مشيرا الى انه سيتم تنظيم  زيارة لموقع زراعة هجن البرنامج الوطنى الجديدة من هجن الطماطم عددها 15 هجين  يوم الثلاثاء القادم 30/12/2024 والمنزرعة فى محافظة بنى سويف  وهذه الهجن منزرعة ايضا فى محطة بحوث الجميزة وهى هجن طماطم جديدة تم استنباطها من خلال البرنامج  ذات صفات بستانية جيدة ومحصول عالي.

 ومن جانبها قالت  الدكتوره هيام مصطفى مدير محطة بحوث البساتين انه تم زراعة كمون وكراوية للتحسين وانتاج النوية تحت اشراف الدكتور عوض شعلة والفريق البحثى الموجود بالمحطة  .

هجن طماطم إنتاج التقاوي