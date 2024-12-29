محافظ دمياط يعقد أول لقاء داخل ديوان المحافظة الجديد

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الأحد، باللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظة، حيث هنأه لتوليه مهام عمله الجديد بدمياط بعد حركة المحليات الجديدة التى اعتمدتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مؤخرًا، معربًا عن خالص امنياته لسيادته بدوام التوفيق والسداد.

فيما أكد المحافظ، خلال اللقاء المُنعقد بديوان عام المحافظة الجديد كأول لقاء رسمى يعقد به بعد الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، على أهمية العمل كفريق واحد ، للدفع بمنظومة العمل بكافة الملفات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة المواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة

هذا وناقش محافظ دمياط عدد من ملفات العمل المطروحة حاليًا، ومخططات المحافظة للعمل نحو تذليل كافة المعوقات، ومجابهة التحديات ، مؤكدًا على أهمية العمل الميدانى لمتابعة كافة الأعمال على أرض الواقع .

كما كرم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اللواء مجدى الوصيف ، لجهوده المخلصة خلال فترة توليه منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، حيث أهداه درع المحافظة وشهادة تقدير وذلك خلال حفل أُقيم صباح اليوم بديوان عام المحافظة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات و أيضًا مديرى إدارات الديوان العام.

وتوجه المحافظ بالشكر إلى اللواء مجدى الوصيف، على جهوده الحثيثة خلال فترة عمله بدمياط، حيث أكد أن اللواء الوصيف من القيادات المخلصة و المتميزة ، والتى حققت نجاحات كبيرة بكافة الملفات واهتمامه البالغ بخدمة المواطنين والوقوف بجانب العاملين وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم لنجاح منظومة العمل.