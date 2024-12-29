موسم رأس السنة السينمائي.. أعمال تنتظر المشاركة وأفلام حجزت مكانتها مبكرا

تنتظر دور العرض السينمائي عددا من الأفلام السينمائية، لتشارك خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن فعاليات موسم رأس السنة السينمائي، والذي ينتظره الكثير من الجمهور، للخروج والاحتفال بتلك المناسبة، والتي تعد أعياد الميلاد المجيد مناسبة وليالي من الاحتفالات في كل أرجاء العالم.

ويشارك في الموسم السينمائي الحالي عدد من الأفلام التي حجزت مكانتها مع الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً منذ اليوم الأول لطرحها، وهو ما يصعب على الأعمال الجديدة المنافسة، وهو ما يدركه جيداً صناع تلك الأعمال، ويشفع للأفلام المنتظرة أنها تضم كوكبة من نجوم السينما ولهم جماهيرية كبيرة، وهو ما يصب في صالح السينما بشكل عام وجمهور السينما بشكل خاص، لأن المنافسة تساهم في تحسين جودة العمل حتى لا يخرج خارج المعادلة.

ويمتاز الموسم السينمائي الحالي بالتنوع ما بين الكوميدي والاجتماعي، إلي جانب عودة السينما الرومانسية بعملين، بفيلم الهوى سلطان والذي يشارك منذ عدة أسابيع، لينضم له منافس جديد وهو فيلم بضع ساعات في يوم ما، لما لطبيعة الكاتب محمد صادق من طبيعة كتابة رومانسية، فقد قدم من قبل الفيلم الرومانسي "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة"، والذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى السينما، وعلى مستوى الرواية.

«بضع ساعات في يوم ما»

يشارك فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، خلال موسم رأس السنة السينمائي، وسيتم طرح الفيلم، للمنافسة خلال الموسم السينمائي. والفيلم من طبيعة الأعمال الرومانسيه، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق.

الفيلم بطولة هشام ماجد، محمد سلام، مي عمر، خالد أنور، أحمد السعدني، محمد الشرنوبي، تأليف محمد صادق والإخراج عثمان أبولبن.

«الهنا إللي أنا فيه»

عرض فيلم "الهنا إللي أنا فيه"، يوم ١٨ ديسمبر الجاري، ليشارك خلال موسم رأس السنة السينمائي. والفيلم من طبيعة الأعمال الكوميدية، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، وهي نوعية الأفلام التي يعشقها الجمهور وينتظر طرحها، خاصةً أن الفيلم يضم نجوما من الأداء الكوميدي وعلى رأسهم الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

فيلم "الهنا إللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، مريم الجندي، وحاتم صلاح، تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج خالد مرعي.

«البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

ينتظر جمهور السينما طرح فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، وذلك يوم ١ يناير بدور العرض السينمائي للمشاركة في منافسات الجولة السينمائية الحالية لرأس السنة.

تم عرض الفيلم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الـ ٤، وحقق إشادات كبيرة، بعد طرحه ضمن أفلام المنافسة الرسمية بالمهرجان.

الفيلم بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سما إبراهيم، والإخراج خالد منصور.

«المستريحة»

في إطار من الكوميديا، يشارك فيلم "المستريحة"، خلال الموسم السينمائي الحالي لرأس السنة، وتم تأجيل عرض الفيلم لمدة أسبوعين، ليشارك في الأول من يناير، بعد أن كان يستعد لطرحه بدور العرض السينمائي ١٨ ديسمبر.

الفيلم بطولة ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، عمرو وهبة، محمد رضوان، والإخراج لعمرو صلاح.



أفلام حجزت مكانتها مبكراً

شاركت بعض الأفلام السينمائية، بموسم السينما الحالي، وتستمر مشاركتها في موسم رأس السنة، وحجزت بعض الأعمال مكانتها.

أبرز تلك الأفلام

«الحريفة ٢»

يشارك فيلم "الحريفة ٢" الريمونتادا، بالموسم السينمائي الحالي، بعد طرحه بدور العرض السينمائي خلال الأيام القليلة الماضية.

حقق فيلم الحريفة في الجزء الأول نجاحاً كبيراً، وتصدر شباك إيرادات السينما لفترات طويلة، وينتمي الفيلم لطبيعة أفلام الشباب، ويقدم الفيلم طرحا لمجموعة من الأصدقاء يجمعهم عشق كرة القدم، رغم تفاوت الطبقات الاجتماعية مع البطل، إلا أنه أصبح هناك روابط كبيرة بعد التعامل الإنساني وسط هذا المجتمع الأقل منه في الطبقات الاجتماعية.

الفيلم بطولة نور النبوي، نور إيهاب، أحمد بحر، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، خالد الذهبي، والإخراج كريم سعيد.

"الهوى سلطان"

بطبيعة الأعمال الرومانسية، قدم فيلم الهوى سلطان تحديا سينمائيا كبيرا، ورهانا على الجماهير، بعودة الأعمال الرومانسية مرة أخرى، وحقق نجاحاً كبيراً بعد طرحة بالموسم السينمائي، وما زال ينافس بقوة في تصدر شباك التذاكر، ويعتبر فيلم بضع ساعات في يوم ما، منافسا قادما له، لطبيعة الفيلم بشكله الرومانسي.

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، والإخراج هبة يسري.

«الفستان الأبيض»

يشارك فيلم الفستان الأبيض في المنافسة ضمن طبيعة الأعمال الاجتماعية.

الفيلم بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال، وأسماء جلال، والإخراج لجيلان عوف.