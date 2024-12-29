"سلامة الغذاء": تنفيذ أنشطة رقابية مكثفة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريره الأسبوعي للفترة من 21 إلى 27 ديسمبر الجاري عن تنفيذ العديد من الأنشطة الرقابية والتوعوية من قبل إدارات الهيئة المختلفة لضمان استيفاء المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء.

وأوضح المركز في بيان له، انه فيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 36 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات ( القاهرة، الجيزة، الغردقة، سوهاج، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، أسيوط، الغربية، قنا و السويس) .

وتم تسجيل 1254 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 690 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 489 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الاسكندرية، الشرقية، البحيرة، البحر الأحمر، الغربية، المنيا، المنوفية، السويس، سوهاج والقاهرة.

وتم تسجيل 10 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 916 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، دمياط، قنا، المنوفية، القليوبية، الفيوم، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 63 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية وأسوان .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 12 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظتي القاهرة والغربية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 468 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 69 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 32 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 8 مأموريات رقابية في محافظات (الجيزة، القليوبية، الشرقية والقاهرة ) .

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 9 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

