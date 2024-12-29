رئيس جهاز دمياط الجديدة يلتقي شركات المرافق والطرق العاملة بالمدينة

التقى المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مع مسئولى شركة المقاولون العرب والشركات العاملة بمشروعات الطرق والمرافق بالمدينة، لمتابعة مستجدات العمل وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور مسئولي الجهاز، فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية للمشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.



خلال اللقاء، تم عرض موقف أعمال توسعات محطة مياه الشرب وخط الطرد المغذى للمدينة، تنفيذ شركة المقاولون العرب، ومناقشة جميع الملاحظات التي من شأنها الالتزام بتنفيذ الأعمال طبقاَ للمواصفات الهندسية والبرنامج الزمنى.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أهمية استمرار التعاون بين جهاز الإشراف والشركة، لتنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة لضمان أعلى استفادة من هذه الأعمال لبناء بنية تحتية متكاملة بالمدينة، والاستفادة من قدرة محطة مياه الشرب التشغيلية لخدمة الاستثمارات الحالية والمستقبلية بالمدينة.



كما أكد رئيس الجهاز على الشركات العاملة بمشروعات الطرق بالمدينة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ووضع جداول زمنية محددة، لزيادة معدلات الإنجاز حتى يتم الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالجودة والمواصفات المطلوبة.



في السياق ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، أعمال التطوير ورفع الكفاءة لطرق ومداخل المنطقة الحرة العامة للاستثمار، وتنفيذ السور الفاصل مع ميناء دمياط، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة مبنى الجمارك والحماية المدنية.



وشدد رئيس الجهاز على جهاز الإشراف والشركة المنفذة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتكثيف الزراعات والتجميل وأعمال النظافة للحفاظ على الرؤية البصرية والجمالية لأحد أهم محاور الاستثمار بالمنطقة.



ثم تفقد رئيس الجهاز أعمال التطوير الجارية بالميادين، ومنها أعمال الزراعة والتجميل بميدان المهندس حسب الله الكفراوى، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة للأعمدة الديكورية وتكثيف الزراعات بالميادين.

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