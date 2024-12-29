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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الطائرة إلى 151 قتيلا

حادث تحطم طائرة
حادث تحطم طائرة
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 أكدت وكالة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة بمطار "موان" الدولي خلال الساعات الماضية إلى 151 قتيلا.


وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم /الأحد/ - أنه تم إنقاذ إثنين من أفراد طاقم الطائرة من بين الحطام ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكانت الطائرة المنكوبة تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي.
ويرجح المسئولون أن عطلا في عجلات الهبوط ربما بسبب الاصطدام بطيور هو السبب وراء وقوع الحادث.

وكالة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة مطار موان الدولي