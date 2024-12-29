سلامة الغذاء: 6330 رسالة غذائية مصدرة خلال أسبوع.. والطماطم والموالح تتصدر القائمة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 49 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 21 – 27 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 58 زيارة، وأصدرت الإدارة 2394 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1230 شركة مصدرة.



كما تم حضور اجتماع لجنة النباتات الطبية والعطرية بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لمناقشة أهم المستجدات ونتائج البعثة التفتيشية من الاتحاد الأوروبي على قطاع النباتات الطبية والعطرية في مصر.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 6330 رسالة بنحو 227 ألف طن لعدد 1685 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 630 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت الطماطم قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 10 آلاف طن، تليها البطاطا الحلوة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 48 ألف طن.



وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 7 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنف بنحو 77 ألف طن.



ومثلت السعودية والسودان والإمارات وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 172 دولة مستوردة.



واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1410 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 1400 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 800 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1700 رسالة بنحو 397 ألف طن لعدد 820 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 205 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وفول عريض، من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها رومانيا، بلغاريا وأمريكا.



وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 485 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 365 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 315 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 54 منتجًا و16 شركة و 1 مصنع ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 413 منتج جديد، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 5 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 23 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، وتم تسجيل 2 منشأة غذائية لتداول الأرز .

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 52 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 31 شكوى وجاري فحص 21 شكوى.



ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 554 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( الغربية، الدقهلية، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، أسيوط، مرسى مطروح، القاهرة والعاشر من رمضان ) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.