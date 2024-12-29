في كل عام تحل الدراما المصرية، ضيفا في جميع البيوت العربية من المحيط إلى الخليج، وأصبحت نافذة يطل عليها المشاهد ليرى محاكاة للواقع الاجتماعي والسياسي والتاريخي، فقد توالت الأعمال الدرامية خلال عام 2024 التي لمست بشكل مباشر وعي الجمهور العربي.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «حصاد 2024.. عام من التميز والتنوع في الدراما المصرية».

وأفاد التقرير: «من أبرز هذه الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا وحملت معها رسائل مهمة تنعكس على الوضع الذي تعيشه منطقتنا العربية، هما مسلسلي: «الحشاشين» و«مليحة»، فهي أعمال لعبت دورا محوريا في تنشيط الوعي العربي من خلال تسليط الضوء على قضايا عدة، مثل: التطرف الديني ومواجهة الأفكار السامة بالعلم وأيضا نضال الشعب الفلسطيني ضد المحتل، بالإضافة إلى استكشاف الهوية العربية والتحديات التي يواجهها الأفراد في سياقات ثقافية وسياسية معقدة».

وأضاف: «على جانب آخر، جاء الأعمال الكوميدية المميزة في قائمة أهم المسلسلات التي تم تقديمها خلال 2024، ومنهم مسلسلي: «بابا جه» و«تيتا زوزو»، وقد ناقشا خلال حلقاتهما العديد من القضايا الأسرية كالعلاقة بين الأبناء والآباء فضلا عن الصراعات اليومية داخل الأسرة».

واستطرد التقرير: «كل هذه الأعمال كانت ناتج رؤية واضحة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي ساهمت في تقديم محتوى يلامس واقع الجمهور العربي بشكل مباشر، ويسعى إلى تشكيل الوعي الجماعي حول القضايا السياسية والاجتماعية المختلفة، كما أنها نقلت صورة بصرية مختلفة لم تشهدها الدراما العربية من قبل عبر مسلسلات مثل: «جودر» للنجم ياسر جلال، وهو تعبير عن القوى الناعمة المصرية التي تمتد عبر السنوات وتتجد كل عام بمزيد من الإبداع والفن».