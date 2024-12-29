احتفال مهيب بأحد الآباء في كنيسة القيامة بالقدس

أقيمت منتصف ليلة أمس، خدمة القداس الإلهي داخل القبر المقدس في كنيسة القيامة بمدينة القدس، وذلك بمناسبة أحد الآباء والأجداد ، وترأس القداس المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، بمشاركة عدد من الكهنة والرهبان، وبحضور جموع من المصلين والمؤمنين من مختلف أنحاء المدينة المقدسة.



تضمن القداس صلوات وتسابيح خاصة بهذه المناسبة، التي تعد إحدى المناسبات الكنسية المهمة التي تدعو للتأمل في مسيرة الآباء والأجداد ودورهم في نشر الإيمان والحفاظ على القيم المسيحية ، وفي كلمته خلال القداس، شدد المطران على أهمية التمسك بالإيمان والمحبة رغم التحديات، مؤكداً على دور القدس كمدينة للسلام والتسامح، ورمز للوحدة الروحية بين الشعوب.



وأضاف المطران في كلمته: "نصلي من أجل القدس وأهلها، ومن أجل أن يعم السلام في منطقتنا، وأن يحل العدل والحرية في هذه الأرض المباركة".

كما وجه دعوة للجميع للتكاتف في وجه التحديات التي تواجه أبناء المدينة المقدسة، مؤكدًا أن قوة الإيمان والمحبة قادرة على تجاوز كل الصعاب.

واختتمت الخدمة بدعوات جماعية من أجل السلام والاستقرار في القدس والمنطقة بأسرها، وسط أجواء من الخشوع والرجاء، فيما أعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المناسبة الروحية التي تعزز روح الأمل والتفاؤل.