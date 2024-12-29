سيارة ملاكي تدهس سيدتين أعلى دائري الوراق

لقيت ربة منزل مصرعها بينما أصيبت صديقتها بكسور متفرقة عقب إصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء محاولتهما عبور الطريق بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفاة ومصابة أعلي الطريق الدائري بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين إصطدام سيارة ملاكي قيادة مسن 65 سنة، بسيدتين مما تسبب في مصرع إحدهما وإصابة صديقتها، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببين في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.