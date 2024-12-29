أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 785 ألفا و930 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 785 ألفا و930 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء /يوكرين فورم/، أن الجيش الروسي خسر 1730 جنديا ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و656 دبابة و19 ألفا و981 مركبة مدرعة و21 ألفا و450 من النظم المدفعية و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1032 من أنظمة الدفاع الجوي و3003 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و670 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و32 ألفا و410 من المركبات وخزانات الوقود و21 ألفا و38 طائرة بدون طيار.