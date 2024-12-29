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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الأحد - أول جلسات الأسبوع.

أداء مؤشرات البورصة 

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 29,936.66 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.08%، مسجلًا 13,160.76 نقطة.

كما أنخفض مؤشر EGX30capped بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 36,969.97 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.13%، وصولًا إلى 6,559.33 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.18%، وصولًا إلى 8,215.88 نقطة، كما ارتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 11,283.78 نقطة، وكذا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.22%، وصولًا إلى مستوى 3,083.99 نقطة

البورصة بداية تعاملات الأحد