تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الأحد - أول جلسات الأسبوع.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 29,936.66 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.08%، مسجلًا 13,160.76 نقطة.

كما أنخفض مؤشر EGX30capped بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 36,969.97 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.13%، وصولًا إلى 6,559.33 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.18%، وصولًا إلى 8,215.88 نقطة، كما ارتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 11,283.78 نقطة، وكذا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.22%، وصولًا إلى مستوى 3,083.99 نقطة