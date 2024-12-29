لحظة تحطم الطائرة المنكوبة بكوريا الجنوبية.. فيديو

أرتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية إلى 120 قتيلاً، اليوم الأحد، وفقًا لما أعلنته السلطات.

ووقعت الكارثة عندما انحرفت الطائرة، التي كانت تقل 181 شخصًا بينهم 6 من طاقم الضيافة، عن المدرج بعد هبوطها واصطدمت بحاجز، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وأفادت إدارة الطوارئ أن الحادث قد يكون ناجمًا عن خلل في عجلات الهبوط، ما ساهم في وقوع الكارثة.

وكانت التقديرات الأولية تشير إلى مصرع 23 شخصًا، ثم ارتفعت الحصيلة سريعًا إلى 62 قبل أن تصل لاحقًا إلى 120، في أرقام ما تزال غير نهائية مع استمرار عمليات الإنقاذ.

❗️✈️🇰🇷 - A Jeju Air flight, carrying 181 passengers and crew, has tragically crashed at Muan International Airport in South Korea.



The incident occurred when the aircraft, identified as Jeju Air Flight 2216 from Bangkok, veered off the runway and collided with a wall during… pic.twitter.com/D8pqqn3E7B — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 29, 2024

وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فإن الطائرة -وهي من طراز "بوينج 737-800"- كانت عائدة من تايلند، ووقع الحادث أثناء هبوطها.

وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على منصة إكس أن الطائرة انحرفت عن مسارها أثناء الهبوط واصطدمت بجدار، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وفقا للشرطة ورجال الإطفاء.