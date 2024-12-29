ads
الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على جثة مسنة مخنوقه داخل شقة ببولاق الدكرور.. من القاتل؟

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة مسنة في عقدها التاسع مخنوقه ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، من خلال فحص كاميرات المراقبة وفحص علاقات والمترددين علي المجني عليها وتتبع خط سير القاتل وضبطه.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور علي جثة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة مسنة في عقدها التاسع بها آثار خنق ووجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مبلغ مالي، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن العثور على جثة مسنه العثور على جثة النيابة العامة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة جثة مسنة جثة داخل شقة قسم شرطة بولاق الدكرور مجنى عليها مديرية امن الجيزة وسرقة مبلغ مالى مسنة مقتولة