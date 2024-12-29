الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة البرودة والعظمى بالقاهرة 18 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انه تشير أخر صور الأقمار الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

واوضحت الارصاد انه تسود الان أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 18 درجة .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلاً، فتشهد أغلب الأنحاء طقسًا شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأضافت الهيئة أن اليوم سيشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع أمطار متوسطة ورعدية على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 9 ، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 18 للعظمي والصغرى 5 ، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 8.