كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة بمطار موان إلى 151 شخصا

أعلنت إدارة الإطفاء بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة بمطار موان إلى 151 قتيلا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم ، أن طائرة تقل 181 شخصًا، بينهم 175 راكبًا و6 أفراد من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بإقليم جنوب جولا، الواقع على بُعد 288 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سول.

وأفادت السلطات الكورية بأن الحادث أدى حتى الآن إلى مصرع 120 شخصًا في حصيلة أولية، بينما تستمر جهود الإنقاذ.

وأوضحت مديرية الإطفاء أن الحادث أسفر عن ناجيين فقط حتى الآن، وأن الطائرة اشتعلت فيها النيران بعد تعطل عجلات الهبوط أثناء الهبوط.

الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-8AS وتتبع شركة "جيجو إير"، كانت في رحلة قادمة من بانكوك، تايلاند، إلى مطار موان الدولي.

وقال متحدث باسم الشركة إن الحادث وقع عندما انحرفت الطائرة عن المدرج واصطدمت بالسياج المحيط بالمطار.

ووفقًا لوكالة "يونهاب"، تم العثور على شخص واحد على قيد الحياة، بينما تستمر فرق الإنقاذ في البحث عن مزيد من الناجين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية أن الطائرة كان على متنها مواطنان من تايلاند، وأن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث المأساوي.

من جانبه، دعا الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة، تشون سانج موك، إلى بذل أقصى الجهود لإنقاذ الناجين ومعالجة تداعيات الكارثة، كما طالب بعقد اجتماع طارئ لمناقشة تفاصيل الحادث وأسبابه.