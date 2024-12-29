الاحتــلال يستهدف قسم الأشعة بالمستشفى المعمداني بقذيفة مدفعية

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن الاحتـلال استهدف قسم الأشعة بالمستشفى المعمداني بقذيفة مدفعية.

واستهدف القصف الطابق العلوي من مبنى قسم الأشعة في المستشفى بقذيفة مدفعية.

يأتي هذا الاعتداء بعد يوم واحد فقط من استهداف وتدمير مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة، حيث تم إحراق المبنى واعتقال جميع من كانوا بداخله، بما في ذلك مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، مما أدى إلى إخراجه عن الخدمة.

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تستهدف طائراته المستشفيات، المنازل، الأبراج السكنية، والبنايات المدنية، مما يسفر عن تدميرها فوق رؤوس ساكنيها. كما يتم منع إدخال الماء والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.

وقد خلف العدوان حتى الآن أكثر من 153,500 شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10,000 مفقود. كما تسبب الدمار والمجاعة في وفاة عشرات الأطفال وكبار السن، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم.