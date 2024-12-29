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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي يطال عدة مناطق بغزة

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي
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 استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /الأحد/، في قصف الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة، والنصيرات وسط قطاع غزة، وقطاع شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت حي الصبرة جنوب مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني، كما قصف الاحتلال منطقة السوارحة بالنصيرات وسط قطاع غزة؛ ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين، كما أصيب فلسطيني إثر قصف الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار شرق بلدة خزاعة، كما استشهد مواطنين في قصف لقوات الاحتلال، قطاع شمال مدينة رفح، جنوب غزة.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها ونيران أسلحتها الرشاشة على محيط منطقة الدعوة شمال النصيرات، كما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الرشاشة صوب المواطنين شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

استشهد قصف الاحتلال حي الصبرة غزة والنصيرات