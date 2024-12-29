"المركزي لمتبقيات المبيدات": تدريب متخصصين من السنغال على فحص الهيدروكربونات العطرية

أعلنت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن استقبال متخصصين من دولة السنغال للتدريب على طرق وتقنيات فحص وتقدير الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) في الأغذية والزيوت.

يأتي ذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، تحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأوضحت عبداللاه أن التدريب يشمل طرق التحليل واستخدام أحدث الأجهزة، ويأتي ضمن توجهات القيادة السياسية لدعم الدول الأفريقية الشقيقة. يستمر البرنامج لمدة شهر، بالمعمل.

ولفتت الى انه يتم خلاله التدريب على : مقدمة عن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات "التعريف، التصنيف، المصادر، السمية" ، تشريعات الاتحاد الأوروبي للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في مختلف الأغذية، طرق الاستخلاص والتنظيف لعينات الأغذية، تطبيق إرشادات الاتحاد الأوروبي للتحقق من صحة الطريقة ومعايير IS0 17025/2017، تقنيات تحضير المحاليل القياسية للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات "الحساب، التحضير، الاحتياطات"، تقدير الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات باستخدام كروماتوغرافيا الغاز-مبادئ التحليل الكروماتوغرافي.

الجدير بالذكر أن QCAP هو أول معمل مصري معتمد من دول الاتحاد الأوروبي لتحليل الأفلاتوكسين في جميع صادرات الفول السوداني المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما تقوم بإصدار تراخيص تصدير الشحنات المطابقة للمواصفات القياسية العالمية. ويدعم هذا القسم سلامة الأغذية من خلال إدخال وتطوير واعتماد عدد كبير من الأساليب التحليلية الجديدة وفقًا لأحدث التشريعات الدولية والمحلية باستخدام أحدث الأدوات التحليلية المماثلة لتلك المستخدمة في المختبرات المرجعية في الاتحاد الأوروبي، كما يحتوي القسم على أربعة أنشطة رئيسية هي السموم الفطرية، ومضافات الغذاء، و جودة الغذاء، وبعض ملوثات الأغذية المصنعة، حيث ساهم QCAP في إدارة مشكلة السموم الفطرية في الغذاء المصري من خلال تقديم أفضل التقنيات التحليلية لتحديد جميع السموم الفطرية الخاضعة للرقابة مثل الأفلاتوكسين B1، B2 – G1، G2، الأفلاتوكسين M1، الأوكراتوكسين أ، باتولين، قلويدات الإرغوت (12 مادة إبيميرية تم اختيارها بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي) ، زيرالينون، سموم الترناريول، ديوكسينفالينول، قلويدات التروبان، مجموع الفومونيزينات، T2 and HT2

وبالنسبة للمضافات الغذائية فيتم تحليل كل من النترات والنتريت، البنزوات والسوربات، البرومات، الكبريتيت، الأحماض القصيرة (حمض الستريك)، مضادات الأكسدة (بروبيل جالات، أوكتيل جالات، دوديسيل جالات، BHA، BHT، TBHQ)، المحليات الاصطناعية: أسيسولفام K، الأسبارتام والسكارين، سيكلامات والسكرالوز، الألوان الصناعية القابلة للذوبان في الماء مسموحة بحدود معينة (تارترازين، أمارانث، بونسو 4R، ألورا أحمر إيه سي، كارموازين، إريثروسين، نيلي كارمين، أخضر إس، أخضر فاست، أزرق لامع، أزرق لامع)، أصباغ السودان و هي اصباغ محظورة على أي مستوى (السودان الأول، السودان الثاني، السودان الثالث، السودان الرابع، البرتقالي جي، البرتقالي الثاني، بارا الأحمر، السودان الأسود ب، الأحمر السوداني 7 ب، السودان الأحمر ب، السودان الأحمر جي، السودان الأصفر، طولويدين الأحمر ، رودامين).

وأما جودة الأغذية فيتم تحليل قيمة البروكسيد، الرقم الهيدروجيني، هيدروكسي ميثيل فورفورال، القيمة الحمضية، قيمة الأنيسيدين، القيمة البيروكسيدية ، سكريات العسل (الجلوكوز، الفركتوز، السكروز والمالتوز)، الهستامين، اللاكتوز، الرماد، رُطُوبَة، البروتين الكلي، فيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين ه، فيتامين د3، فيتامين ب المركب (الثيامين، الريبوفلافين، النياسين، النياسيناميد، حمض البانتوثينيك، البيريدوكسين، البيوتين، حمض الفوليك والسيانوكوبالامين)

كما يتم تحليل بعض ملوثات الأغذية المعالجة وهى منتجات ثانوية كيميائية غير مرغوب فيها يمكن أن تنشأ أثناء معالجة الأغذية، ولاسيما عند تسخين الأطعمة أو تجفيفها أو تخميرها ومن أهمها الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات (4 أولويات للاتحاد الأوروبي)، مادة الأكريلاميد، 3-MCPD.

يأتي كل ذلك في إطار قيام المعمل بتطوير طرق التحليل المختلفة لدعم سلامة الغذاء ومنتجات التصنيع الغذائي بالأسواق المحلية والصادرات.