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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لافروف: كييف والغرب يريدان وقفا لإطلاق النار لتعزيز إمكانات القوات المسلحة الأوكرانية

الخارجية الروسي سيرجي
الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا قد تضطر إلى التخلي عن قرارها الطوعي بوقف نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

أشار وزير الخارجية الروسي خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أن مسألة الحفاظ على القواعد الروسية في سوريا وشروط عملها قد تكون قابلة للنقاش مع السلطات الجديدة في البلاد.

أوضح أن تغيير السلطة في سوريا والوضع الحالي على الأرض قد يؤديان إلى تعديل في طبيعة الوجود العسكري الروسي هناك.

ونفى تلقي روسيا أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقات المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية.

وشدد على أن موسكو ليست على علم بقيام دمشق بمراجعة أي معاهدات تتعلق بالقواعد العسكرية الروسية.

كما أكد أن كييف والدول الغربية يسعون لوقف إطلاق النار بهدف استغلال فترة الراحة لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.

فيما أعلن أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا، شرط أن تأخذ هذه المفاوضات في الاعتبار الواقع القائم على الأرض.

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