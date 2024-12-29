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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 18 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

أما ليلاً، فتشهد أغلب الأنحاء طقسًا شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأضافت الهيئة أن اليوم سيشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع أمطار متوسطة ورعدية على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 9 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 18 للعظمي والصغرى 5 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمي والصغري 8 درجة.

الارصاد حالة الطقس اليوم