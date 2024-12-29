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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 14 ألف طن و970 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 970 شاحنة و 155 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 591 شاحنة و 150 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 379 شاحنة و 5 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأحد، لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس و EURO STAR ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل و  Alcudia Express  وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية ، دليلة و بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2100 طن بضائع و 295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفرللسفينتين  آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2235 راكب بموانيها.
 

استقبل إكسبريس الصاد الصادرات