وزارة النقل الكورية الجنوبية: برج المراقبة أرسل تحذيراً للطائرة المنكوبة قبل الحادث

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن وزارة النقل الكورية الجنوبية أبلغت أن برج المراقبة أرسل إلى الطائرة المنكوبة تحذيرا من اصطدام طائر قبل تحطمها.

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، أن طائرة تقل 181 شخصًا، بواقع 175 راكبًا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

وأفادت السلطات الكورية، حسب الوكالة، بأنّ الحادث أسفر عن سقوط 120 قتيلًا في حصيلة غير نهائية حتى الآن.

وأوضحت أن الطائرة المنكوبة كانت في رحلة من بانكوك في تايلاند إلى مطار موان الدولي بإقليم جنوب جولا على بعد 288 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سول.

وقال مُتحدث باسم شركة الطيران "جيجو إير" إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 737-8AS.

وذكرت مديرية الإطفاء الكورية الجنوبية: "حتى الآن لدينا ناجيان و120 قتيلًا"، مُشيرة إلى أنّ أعمال الإنقاذ تتواصل في الطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينج 737-8AS تملكها شركة "جيجو" للطيران، وكانت آتية من بانكوك.