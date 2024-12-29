سواحل بيرو والإكوادور تتعرض لأمواج عاتية تجاوزت 4 أمتار

تعرضت سواحل البيرو والإكوادور منذ عدة أيام؛ لموجة عنيفة غير معتادة، بلغ ارتفاع الأمواج فيها أكثر من أربعة أمتار؛ ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وأدى إلى إغلاق معظم الموانئ البيروفية.



ووصل ارتفاع الأمواج إلى أكثر من أربعة أمتار في بيرو، وأكثر من مترين في الإكوادور، بحسب السلطات في البلدين.. وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم /الأحد/ أنه تم العثور على شخص فقد في بلدة /بارباسكيلو/ الساحلية بغرب الإكوادور ميتا صباح أمس؛ حيث أمرت السلطات المحلية بإغلاق شواطئ البلدة كإجراء احترازي.

وقبالة سواحل بيرو، أنقذت البحرية 31 صيادا تقطعت بهم السبل في البحر وتم نقلهم إلى بلدة /تومبيس/ في شمال غرب البلاد، وفقا لوسائل إعلام محلية، كما تم إغلاق 91 ميناء من أصل 121 ميناء في البلاد حتى مطلع شهر يناير المقبل وتم تقييد الوصول إلى الشواطئ، حسبما أعلن المركز الوطني لعمليات الطوارئ في تغريدة على موقع التوصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا).

وبحسب التحذير الصادر الجمعة عن المركز الوطني، فإن الظاهرة بدأت يوم 25 ديسمبر الجاري وستستمر حتى مطلع شهر يناير المقبل وستؤثر تدريجيا على مناطق مختلفة من الساحل الشمالي والوسطى والجنوبي للبلاد.

وألحقت الأمواج أضرارا بالعشرات من قوارب الصيد والمحلات التجارية المتواجدة على الواجهة البحرية، بحسب صور بثتها وسائل الإعلام وتسببت الأمواج أيضا في حدوث فيضانات في عدة بلدات ساحلية، مما دفع السكان إلى الفرار.

ووفقا لمعهد علوم المحيطات والقطب الجنوبي التابع للبحرية الإكوادورية (إينوكار)، فإن هذه الظاهرة الطبيعية التي تؤدي إلى موجات "أعلى من المتوسط" تتكون من "حركات قاع تتميز بموجات متواصلة وطويلة الأمد، تولدها عواصف بعيدة تتحرك على طول المحيط الهادئ.

وقال "لاري لينش" رئيس الحماية المدنية في بلدية /كالاو/ إن تغير المناخ "يسبب هذا النوع من المد غير الطبيعي".. مضيفا أن الرياح القوية التي تحركت باتجاه ساحل البيرو تسببت في ارتفاع المد بشكل أكبر في المنطقة.