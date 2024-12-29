أسعار الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4246 جنيها للشراء، 4269 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3892 جنيه للشراء، 3913 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3715 جنيها للشراء، 3735 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3184 جنيها للشراء، 3201 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2477 جنيها للشراء، 2490 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29720 جنيه للشراء، 29880 جنيه للبيع.

سجل سعر الأونصة: 132057 جنيها للشراء، 132767 جنيه للبيع.